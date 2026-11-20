به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: بر اساس آمار آبان‌ماه ۱۴۰۴، میزان آزمایش‌های مثبت آنفلوآنزا در ۱۴ استان کشور از مرز هشدار بالا، یعنی ۱۰ درصد، عبور کرده است.

وی افزود: ۱۰ استان دیگر از جمله ایلام نیز با ثبت بیش از پنج درصد آزمایش مثبت، در محدوده هشدار متوسط قرار دارند.

نیکونهاد با اشاره به ثبت ۶ درصد آزمایش مثبت در ایلام تأکید کرد: رعایت توصیه‌های بهداشتی و توجه به علائم بیماری برای جلوگیری از گسترش ابتلا ضروری است.

بر اساس این آمار، بوشهر با ۵۱ درصد، کردستان با ۳۲.۶ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۲۸.۳ درصد بیشترین میزان آزمایش مثبت را در کشور دارند.

شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و پرهیز از حضور در اجتماعات هنگام بروز علائم بیماری، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از انتقال آنفلوآنزاست.