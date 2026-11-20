به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در برنامه «میثاق با ولایت» که به مناسبت آغاز هفته بسیج و چهل‌وهفتمین سالگرد تشکیل بسیج برگزار شد، با اشاره به دعای بیست‌وهفتم صحیفه سجادیه موسوم به دعای مرزداران گفت: مبارزه با نفس و رهایی از دلبستگی‌های دنیوی از الزامات اساسی مجاهدت در راه خداست و پیروزی در جهاد اصغر بدون پیروزی در جهاد اکبر و مقابله با نفس اماره، نمی‌تواند ضامن عاقبت‌به‌خیری انسان باشد.

وی با تفکیک جهاد اکبر و جهاد اصغر خاطرنشان کرد: همه انسان‌ها همواره درگیر مبارزه با نفس هستند و امیرالمؤمنین علی (ع) نفس انسان را یکی از سرسخت‌ترین دشمنان او معرفی می‌کند؛ ممکن است انسانی در میدان نبرد با دشمن پیروز شود، اما در عرصه مبارزه با نفس شکست بخورد و گرفتار انحراف شود.

امام جمعه سمنان با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس و ایثار رزمندگان در شرایط سخت، دل‌کندن از تعلقات دنیوی و مقدم دانستن تکلیف بر آسایش شخصی را عامل ایستادگی آنان دانست و تأکید کرد: امروز جهاد منحصر به عرصه نظامی نیست و در جهاد تبیین، جهاد فکری و فرهنگی نیز جریان دارد، اما شرط اثرگذاری در همه این میدان‌ها، مبارزه با نفس، مراقبت از انگیزه‌ها و رهایی از دلبستگی‌هایی است که مانع انجام تکلیف الهی می‌شوند.

سردار منصور شوقانی، فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، نیز در این دیدار گفت: تفکر بسیجی مهم‌ترین سلاح مقابله با استکبار جهانی است و بسیج امروز فراتر از یک حضور فیزیکی، به تفکر و الگویی رفتاری تبدیل شده که در بطن جامعه ایران و امت اسلامی نهادینه شده است.

وی حضور منسجم و مستحکم مردم در صحنه‌های مختلف را از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی و بازدارندگی در برابر تهدید‌های دشمن دانست و به فعالیت قرارگاه‌های تخصصی بسیج استان سمنان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، اقتصادی، علمی، دفاعی و امنیتی اشاره کرد؛ از جمله قرارگاه‌های تحقق محله‌های مسجدمحور، تعلیم و تربیت، فرهنگی و اجتماعی، جهاد تبیین، فضای مجازی و رسانه، جامعه زنان، سازندگی و محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، دفاعی و امنیتی، علمی و پژوهشی و اردویی و گردشگری.

فرمانده سپاه استان سمنان کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت بنیان خانواده، ارتقای سطح تربیتی و فرهنگی جامعه، جوانی جمعیت، بصیرت‌افزایی، محرومیت‌زدایی و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی را از محور‌های فعالیت این قرارگاه‌ها عنوان کرد و با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی به مردم گفت: در مسیر خدمت به مردم، سربازی امام زمان (عج) و پاسداری از حریم نورانی ایران اسلامی، تا حل آخرین مسئله باقی‌مانده مردم با تمام توان پای کار خواهیم بود و آماده مجاهدت می‌مانیم.

سرهنگ حسین دهرویه، فرمانده سپاه ناحیه سمنان، نیز بسیج را لشکر مخلص خدا و مجموعه‌ای فراتر از ساختار نظامی دانست که در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضوری مؤثر و ماندگار داشته است.

وی با اشاره به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های علمی، فرهنگی، امنیتی، دفاعی و خدمت‌رسانی اظهار کرد: بسیج مجموعه‌ای انسان‌ساز است که با تربیت نیرو‌های مؤمن، متخصص و متعهد، منشأ خدمات و دستاورد‌های ارزشمند در کشور بوده و حضور آگاهانه و بصیرت‌محور بسیجیان همواره سد محکمی در برابر جنگ فرهنگی و شناختی دشمن و توطئه‌های آنان بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، از جمله شهید چمران و شهید فخری‌زاده، بر استمرار حرکت بسیج در مسیر آرمان‌های انقلاب، تبعیت از ولایت و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد و با اعلام تجدید بیعت بسیجیان با مقام معظم رهبری، آمادگی نیرو‌های بسیج را برای حضور مقتدرانه در عرصه‌های مختلف اعلام کرد.