به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در پی انتخاب مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، به‌عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا در مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶، ، استاندار کرمان، با انتشار پیامی این موفقیت ارزشمند را تبریک گفت.

استاندار کرمان در این پیام با اشاره به انتخاب دوباره مرضیه جعفری افزودد: این افتخار، توانمندی و ظرفیت بالای ورزش کرمان را به رخ کشید و حاصل سال‌ها تلاش و پشتکار بانویی است که جایگاه فوتبال زنان استان را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کرده است.

محمدعلی طالبی با تبریک این موفقیت به مرضیه جعفری و جامعه ورزش استان، ابراز امیدواری کرد : این افتخارآفرینی‌ها تداوم داشته باشد و ورزش کرمان همچنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشد.