سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته‌محل در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به واجدان شرایط آیین‌نامه پذیرش استعداد‌های درخشان، از جمله برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی و المپیاد‌های علمی دانش‌آموزی اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی که مشمول «آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعداد‌های درخشان» مصوب شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا «آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیاد‌های علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی» مصوب شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، در صورت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، باید تا دوم آذرماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب ۲۰ کدرشته‌محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه پذیرش یادشده، حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته‌محل به واجدان شرایط این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد. این افراد شامل دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری المپیاد‌های دانش‌آموزی، دانشجویان نمونه کشوری دوره کاردانی، رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره‌های دانش‌آموزی یا کاردانی و دانش‌آموختگان رتبه اول دوره کاردانی هستند که حدنصاب نمره علمی لازم را کسب کرده باشند.

بر این اساس، حدنصاب نمره علمی برای برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی، کسب حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد کدرشته‌محل مورد تقاضا تعیین شده است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان، نسبت به معرفی آنان در ظرفیت اختصاص‌یافته اقدام می‌کند.

سازمان سنجش همچنین تأکید کرده است بررسی و پاسخگویی به درخواست‌های داوطلبان به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و متقاضیان برای طرح پرسش‌های خود باید به سامانه پاسخگویی اینترنتی این سازمان به نشانی request.sanjesh.org مراجعه کنند.