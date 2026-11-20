تنها زمین چمن طبیعی دولتی شهر هشتگرد که سال‌هاست به دلیل خشک شدن چمن و مشکلات مدیریتی از چرخه بهره‌برداری خارج شده، اکنون با پیگیری فرمانداری ساوجبلاغ برای رفع موانع اداری و تأمین اعتبار، در مسیر احیا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، زمین چمن طبیعی شهید جوینی در مجموعه ورزشی شهدای هشتگرد، سال‌ها یکی از کانون‌های اصلی فعالیت فوتبال در این شهر و محل تمرین و مسابقه تیم‌های ورزشی و پرورش استعدادهای نوجوان و جوان بود؛ اما امروز به دلیل فرسودگی و خشک شدن چمن، دیگر امکان استفاده از این زمین وجود ندارد.

جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، با اشاره به مطالبه ورزشکاران و شهروندان برای بازگشت این مجموعه به چرخه فعالیت گفت: احیای زمین چمن طبیعی شهید جوینی و ساماندهی مجموعه ورزشی شهدای هشتگرد در دستور کار قرار گرفته و تلاش برای رفع موانع اجرایی آن ادامه دارد.

وی افزود: کم‌توجهی‌های گذشته و مشکلات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری، این مجموعه را با وضعیت نامناسبی مواجه کرده است و برای بازسازی آن باید ابتدا موانع اداری و قانونی برطرف شود.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به پیچیدگی‌های مالکیتی این مجموعه اظهار کرد: مالکیت مجموعه ورزشی شهدای هشتگرد با شهرداری و مسئولیت بهره‌برداری آن با اداره ورزش و جوانان است. از سوی دیگر، اجرای پروژه‌های عمرانی جدید به اخذ مجوز ماده ۲۳ و ارائه اسناد مالکیت نیاز دارد که این موضوع روند تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی را دشوار کرده است.

صادقلو ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و رایزنی با اداره‌کل ورزش و جوانان استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر، تلاش می‌کنیم زمینه توافق و رفع موانع موجود فراهم شود.

وی تأمین اعتبار از منابع استانی و ملی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی این مجموعه دانست و گفت: برای جذب اعتبارات ملی نیز از ظرفیت نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ با تشریح برنامه‌های بازسازی مجموعه ورزشی شهدای هشتگرد افزود: احیای زمین چمن طبیعی شهید جوینی، ساماندهی محوطه، رفع مشکلات تأسیسات آب، برق و گاز، بازسازی زمین چمن مصنوعی فرسوده، تعیین تکلیف و بازسازی استخر متروکه و مرمت و تجهیز سالن‌های ورزشی از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده است.

صادقلو ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، رفع موانع قانونی و تأمین منابع مالی، مشکلات این مجموعه حداکثر طی دو تا سه سال آینده برطرف شود و زمین چمن طبیعی هشتگرد بار دیگر میزبان ورزشکاران و علاقه‌مندان به فوتبال باشد.