به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،یحیی دشتی فرماندار جلفا در هفتمین جلسه شورای پیشرفت محله محور این شهرستان با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در مدیریت اجتماعی و حل مسائل محلات از یک اقدام ارزشمند و انسان دوستانه در شهرستان خبر داد و اظهار داشت:با همت و همراهی مردم، مسئولان و جمعی از هنرمندان شهرستان در قالب فعالیت‌های خیریه امام حسن مجتبی (ع) جلفا ـ هادیشهر زمینه بخشش یک جوان ۱۸ ساله و نجات وی از قصاص فراهم شد.

دشتی افزود:پدر و مادر اولیای دم با گذشت و بزرگواری قابل تحسین خود از حق قصاص صرف نظر کردند و با این تصمیم انسان دوستانه فرصت دوباره‌ای برای زندگی به این جوان بخشیدند تا بتواند با جبران گذشته مسیر تازه‌ای برای آینده خود رقم بزند.

وی با تقدیر از خانواده بزرگوار اولیای دم و تمامی افرادی که در این اقدام خداپسندانه نقش آفرینی کردند خاطرنشان کرد: این اتفاق ارزشمند نشان داد که با همدلی، مشارکت اجتماعی و همراهی مردم و مسئولان می‌توان حتی در دشوارترین مسائل اجتماعی نیز گام‌های موثر و امیدبخشی برداشت.

فرماندار جلفا با تاکید بر اینکه یکی از رویکرد‌های اساسی در مدیریت اجتماعی، حرکت از مدیریت صرفاً دولتی به سمت مدیریت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود مردم است اظهار داشت: تاکید رئیس جمهور و دولت وفاق ملی نیز بر اجرای طرح شورای پیشرفت محله محور و تقویت نقش مردم در شناسایی و حل مسائل اجتماعی است و در این مسیر، کیفیت عملکرد شورا‌های پیشرفت محله‌محور اهمیت ویژه‌ای دارد.

دشتی با بیان اینکه مشارکت مردم در مسائل و تصمیم گیری‌های اجتماعی می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کند افزود: زمانی که مردم خود را در مسائل محله و جامعه سهیم بدانند، با انگیزه و مسئولیت پذیری بیشتری برای حل مشکلات اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به انتخاب تعدادی از محلات شهرستان و برگزاری منظم جلسات در این محلات خاطرنشان کرد: مشکلات و نیاز‌های محلات شناسایی و احصا شده است و هدف صرفاً برگزاری جلسات نیست، بلکه باید با برنامه ریزی، پیگیری مستمر و هم افزایی دستگاه‌های مسئول، زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم فراهم شود.

فرماندار جلفا با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در شهرستان اظهار داشت:جلفا به دلایل مختلف از جمله همجواری با دو کشور و تاثیرپذیری از فرهنگ‌های مختلف، با برخی چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی مواجه است که مقابله با آن‌ها نیازمند برنامه ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجتماعی است.

دشتی همچنین نقش آموزش و پرورش را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم دانست و بر ضرورت توجه ویژه به مسائل تربیتی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان تاکید کرد.