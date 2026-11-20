مقدمات برگزاری مسابقات ورزش‌های بیابانی به میزبانی استان کرمان فراهم شده و هر سال این مسابقات در سطح ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان با اشاره به حمایتهای انجام‌شده در حوزه ورزش استان گفت: مقدمات برگزاری مسابقات ورزش‌های بیابانی به میزبانی استان کرمان فراهم شده و هر سال این مسابقات در سطح ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

محمدعلی طالبی امروزجمعه ۲۹ آبان‌در همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر سیرجان افزود:حمایت از ورزش، به‌ویژه ورزش بانوان، در دستور کار قرار داشته و تیم فوتبال بانوان خاتون بم نیز مورد حمایت استانداری قرار گرفته است.

وی در ادامه سحنانش افزود:مجوز مرکز لجستیک راه‌آهن سیرجان صادر شده وبزرگ‌ترین طرح آزادراهی کشور از سیرجان به سمت بندرعباس و از سیرجان به سمت شهرستان انار، مراحل نهایی تصویبش را می‌گذراند که امسال آغازخواهد شد.