هم‌زمان با نزدیک شدن به هفته بسیج، اردوی خدمت‌رسانی دندان‌پزشکی در استان اصفهان با هدف ارائه بیش از ۴۰۰ خدمت رایگان به نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و خانواده‌های کم‌درآمد سطح‌های درآمدی یک تا سه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول ستاد خدمت‌رسانی امام علی (ع) استان اصفهان، گفت: در این اردو ۱۲ دندان‌پزشک همراه با گروه درمان و کارشناسان فنی، در مجموع ۳۰ نفر، خدمات ویژه دندان‌پزشکی را به افراد نیازمند ارائه می‌کنند.

امیرمحسن فیوج افزود: عصب‌کشی، بازسازی دندان، شیارپوشی برای کودکان زیر ۱۲ سال و جراحی دندان از جمله خدماتی است که در این اردو ارائه می‌شود.

مسئول ستاد خدمت‌رسانی امام علی (ع) استان اصفهان با اشاره به پیش‌بینی ارائه خدمات به ۱۶۰ نفر گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰۰ خدمت دندان‌پزشکی در این اردو ارائه شود.

فیوج تأکید کرد: تمام خدمات ارائه‌شده در این اردوی خدمت‌رسانی رایگان است و هیچ هزینه‌ای از مراجعه‌کنندگان دریافت نمی‌شود.

وی با اشاره به همکاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در برگزاری این برنامه افزود: این خدمات در قالب فعالیت‌های گروه خدمت‌رسانی امام علی (ع) و با هدف کمک به تأمین نیاز‌های درمانی خانواده‌های کم‌درآمد ارائه می‌شود.