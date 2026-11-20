در راستای توسعه خدمات سلامت و محرومیت‌زدایی، اردوی جهادی پزشکی با حضور گروه جهادی شهید شکری از تهران به مدت دو روز در شهرستان جاجرم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در این اردوی جهادی، جمعی از پزشکان و دندانپزشکان با حضور در منطقه، خدمات درمانی و دندانپزشکی رایگان به مراجعه‌کنندگان ارائه کردند.

در مدت برگزاری این اردو، ۲۰۰ نفر از شهروندان از خدمات رایگان درمانی بهره‌مند شدند؛ اقدامی که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت و کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی خانواده‌ها صورت گرفت.

این حرکت جهادی با مشارکت بنیاد علوی و با حضور نیروهای متخصص و داوطلب برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مسیر خدمت به مردم و ارتقای سلامت جامعه را به نمایش گذاشت.