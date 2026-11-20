جاده گردشگری روستای قلی آبادکبودراهنگ با هدف تسهیل در عبور و مرور به همت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بهسازی و آسفالت ریزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: بیش از ۲هزار و۸۰۰ کیلومتر از راه‌های روستا‌های بالای ۵۰ خانوار استان، آسفالت ریزی و ایمن سازی شده است.

حمید پرورشی خرم افزود: امسال در قالب ۲۶ طرح، حدود ۱۱۲ کیلومتر راه روستایی در استان که سهم شهرستان کبودراهنگ ۳۵ کیلومتر است، با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بهسازی شد.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کبودراهنگ نیز گفت: در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۸۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی وجود دارد که از این مقدار حدود ۵۵۰ کیلومتر راه روستایی است.

سید حسین حسینی با بیان اینکه امسال ۷۵ کیلومتر شانه سازی، ۲۰۰ کیلومتر خط کشی و ۴۰۰ تابلو علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده است افزود: زیرسازی، ایمن سازی و آسفالت ریزی این محور با اعتباری حدود ۷۰ میلیارد تومان انجام می‌شود.