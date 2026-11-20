مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از دانش‌آموزانی که دستاورد‌های خود در حوزه برنامه‌نویسی و بازی‌سازی را به بازدیدکنندگان ارائه می‌دادند، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان برگزاری رویداد دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان مدارس استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با حضور در غرفه «ایران دیجیتال» ضمن بازدید از اقدامات و برنامه‌های این غرفه از عوامل و دانش‌آموزان فعالی که با تکیه بر آموزش‌های فراگرفته از طرح «ایران دیجیتال»، مهارت‌های رقومی و کلاست اقدام به ساخت بازی و برنامه‌های مختلف کرده و مراجعین را با این طرح آشنا می‌کردند، با اهدای لوحی، قدردانی کرد.

فداکار در حاشیه این بازدید، حضور پرشور نوجوانان در مسیر بهره‌مندی از هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی را بسیار ارزشمند دانست و اظهار کرد: استان یزد همواره در زمینه دانش و فناوری پیشگام بوده است و امیدواریم با تعامل و همکاری دوجانبه میان اداره کل ارتباطات و آموزش‌وپرورش، تمامی دانش‌آموزان گروه هدف، ضمن آشنایی کامل با طرح «ایران دیجیتال»، مهارت‌های رقومی و کلاست، در مسیر یادگیری و بهره‌گیری خلاقانه از این فناوری‌ها گام بردارند.

مدیرکل ICT استان یزد، طرح‌های «ایران دیجیتال»، مهارت‌های رقومی و کلاست را فرصتی ارزشمند برای تحقق عدالت ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی رایگان تمام دانش‌آموزان به فرصت‌های یادگیری هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی عنوان کرد.