در نشستی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در میان‌گذر دریاچه ارومیه با محوریت احداث اسکله مسافری و گردشگری، تأمین شناور ایمنی و نجات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در میان‌گذر دریاچه ارومیه با محوریت احداث اسکله مسافری و گردشگری، تأمین شناور ایمنی و نجات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، در نشست مشترک مهدی رستمی‌نژاد سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی و نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی بررسی شد.

سرپرست معاونت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی در این نشست توسعه زیرساخت‌های گردشگری متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت راهبردی دریاچه ارومیه را ضروری دانسته و افزود: ارتقای امکانات گردشگری میان‌گذر می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری منطقه و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی باشد.

در جریان این نشست بر انجام مطالعات هیدروگرافی و بررسی‌های فنی برای احداث اسکله شناور با استفاده از سازه‌های سازگار با محیط‌زیست تأکید شد.

همچنین راهکار‌های توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری میان‌گذر با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.