به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود، که منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و شامگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.

وی ادامه داد: در این ایام احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در مناطق ساحلی و جنوبی و غربی ومرکزی و ارتفاعات استان مورد انتظار است. طی امروز و فردا در برخی ساعات بعدازظهر‌ها وزش باد متوسط در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) با دمای ۳۱.۳ و بهبهان با دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز (فرودگاه) ۳۱.۳ و ۱۷.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است.