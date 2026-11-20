



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی لارستان اعلام کرد: در پی اعلام گزارش ایست قلبی آقای ۶۰ ساله به مرکز ارتباطات اورژانس، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس کمربندی لار–بندرعباس به محل حادثه اعزام شد.

تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در محل، بلافاصله اقدامات احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند و بیمار را با هدف ادامه درمان‌های تخصصی به بیمارستان انتقال دادند.

اما در جریان انتقال بیمار در حال احیا، آمبولانس اورژانس و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند که در پی این سانحه، آمبولانس واژگون شد و هر دو تکنسین حاضر در مأموریت دچار مصدومیت شدند. همچنین آمبولانس از چرخه عملیاتی خارج شد.

با وجود وقوع این حادثه، تکنسین‌های اورژانس بدون وقفه به اقدامات درمانی خود ادامه دادند و عملیات احیای قلبی ریوی بیمار را متوقف نکردند تا اینکه پس از مدتی، بیمار برای ادامه مسیر و دریافت خدمات درمانی به آمبولانس دیگری تحویل داده شد.

این حادثه در مجموع سه مصدوم شامل دو تکنسین اورژانس و همراه بیمار بر جای گذاشت که بر اساس گزارش‌های اولیه، حال عمومی هر سه نفر مساعد اعلام شده است.