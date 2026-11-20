به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دومین جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانی علمی ـ تخصصی «پیشگیری و حکمرانی قضایی در اندیشه‌های امام شهید مجاهد، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای» با حضور مسئولان قضایی، نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه، اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جمعی از سردفتران، کارشناسان و فرهیختگان حقوقی استان آذربایجان‌غربی، در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد هماهنگی‌های اجرایی و علمی، ارتقای سطح کیفی اجلاسیه و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جامعه حقوقی استان برگزار شد و حاضران درباره سازوکار برگزاری شایسته این رویداد علمی، تدوین قالب‌های پژوهشی، نحوه دریافت و ارزیابی آثار، اطلاع‌رسانی هدفمند و توسعه مشارکت و همکاری‌های تحقیقاتی به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه، دکتر مهدی خدادادی، مسئول نمایندگی پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبدیل مبانی فکری و اندیشه‌های امام شهید به گفتمان علمی و پژوهشی در عرصه عدالت و حکمرانی قضایی، بر نقش محوری نخبگان حقوقی، وکلا، کارشناسان و پژوهشگران در تبیین علمی این اندیشه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حکمرانی قضایی، بر ضرورت عبور از پژوهش‌های صرفاً توصیفی و حرکت به سمت تحقیقات عمیق، مستند، مسئله‌محور و برخوردار از قابلیت اجرایی تأکید کرد و سه محور را مورد توجه قرار داد:

دکتر خدادادی در تبیین ضرورت پژوهش علمی اظهار داشت: «اندیشه‌های امام شهید باید از سطح بازخوانی و تبیین مفاهیم، به عرصه تولید نظریه، گفتمان‌سازی علمی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نظام حکمرانی قضایی راه پیدا کند.»

وی همچنین تصریح کرد: «پیشگیری، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحقق عدالت پایدار است؛ ازاین‌رو پژوهش‌های علمی باید به شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری آسیب‌ها، تحلیل زمینه‌های وقوع جرم و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش دعاوی و پیشگیری از جرم معطوف شوند.»

مسئول نمایندگی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: «مشارکت وکلا، کارشناسان رسمی، سردفتران و دانشگاهیان در این اجلاسیه باید به یک فرصت علمی برای هم‌افزایی تخصص‌ها تبدیل شود؛ فرصتی که نتیجه آن، تولید آثار ارزشمند، مستند و کاربردی و تقویت پیوند میان اندیشه، پژوهش و عمل قضایی باشد.»

در ادامه این نشست، حاضران بر ضرورت اطلاع‌رسانی فراگیر، تشویق جامعه حقوقی به ارائه مقالات و طرح‌های پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و ایجاد زمینه مشارکت فعال نخبگان و صاحب‌نظران تأکید کردند.

این اجلاسیه درصدد است با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و حقوقی استان، زمینه تبیین عمیق‌تر اندیشه‌های امام شهید در حوزه حکمرانی قضایی پیشگیرانه و تبدیل مبانی نظری به راهکارهای علمی و عملیاتی را فراهم آورد.