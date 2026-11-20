رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور به همراه جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی سراسر کشور، با حضور در گلزار شهدای آبادان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار سردار شهید تنگسیری، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، همزمان با آغاز هفته بسیج، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور به همراه جمعی از رؤسای اتاق‌های بسیج اصناف و بازرگانی، مسئولان اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی سراسر کشور با حضور در گلزار شهدای آبادان، به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس ادای احترام کردند.

در این آیین، حاضران با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، به‌ویژه مزار سردار شهید تنگسیری، یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

سید هادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، در حاشیه این مراسم گفت: به اتفاق جمع کثیری از جامعه اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، در قالب اردوی راهیان نور و پیشرفت و با هدف تجلیل از جهادگران اصناف و بازاریان، در استان خوزستان و شهر‌های آبادان و خرمشهر حضور پیدا کردیم.

وی افزود: این حضور علاوه بر تکریم مقام شامخ شهدا، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت راهیان نور است؛ ظرفیتی که به تعبیر امام شهید امت، یک فناوری عظیم به شمار می‌رود.

صالحی معرفی الگو‌های موفق جامعه اصناف و فعالان اقتصادی و تجلیل از برترین‌های این حوزه از دوران جنگ ۱۲ روزه تاکنون را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد.

وی همچنین از پیگیری برای راه‌اندازی دبیرخانه این رویداد در استان خوزستان خبر داد تا زمینه حضور سالانه فعالان اقتصادی کشور و گسترش تعامل میان تجار، تولیدکنندگان و بازاریان سراسر کشور با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور همچنین به نشست با فرمانداران آبادان و خرمشهر، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به مناطق آزاد، اصناف و واحد‌های صنفی در این نشست بررسی شد و پیگیری موضوعات مطرح‌شده را دنبال خواهیم کرد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای حضور تصویری منطقه آزاد اروند در قرارگاه شهید سلامی با هدف بررسی وضعیت تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و رصد بازار خبر داد.