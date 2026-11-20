

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام این سازمان، برای تمامی داوطلبانی که انتخاب رشته کرده‌اند، کارنامه علمی شامل رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط، تا اولویت کدرشته‌محل قبولی، حداکثر تا ۱۰ آذر تهیه و در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۵ پذیرفته شده‌اند که از این تعداد حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۰ درصد مرد هستند.

تغییرات اعمال‌شده پس از اعلام نتایج اولیه در وضعیت داوطلبان، از جمله اصلاح سوابق تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش یا اعمال سهمیه از سوی ارگان‌های ذی‌ربط، در کارنامه و نتیجه نهایی افراد مشمول لحاظ شده است.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام ضرورت دارد از تاریخ اول آذرماه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.