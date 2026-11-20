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سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۵ که انتخاب رشته کردهاند، حداکثر تا ۱۰ آذر در وبگاه این سازمان منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام این سازمان، برای تمامی داوطلبانی که انتخاب رشته کردهاند، کارنامه علمی شامل رتبه داوطلب در هر یک از کدرشتهمحلهای انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه مربوط، تا اولویت کدرشتهمحل قبولی، حداکثر تا ۱۰ آذر تهیه و در درگاه اطلاعرسانی این سازمان منتشر خواهد شد.
در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی در رشتههای با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دورههای آموزشی سال ۱۴۰۵ پذیرفته شدهاند که از این تعداد حدود ۶۰ درصد پذیرفتهشدگان زن و حدود ۴۰ درصد مرد هستند.
تغییرات اعمالشده پس از اعلام نتایج اولیه در وضعیت داوطلبان، از جمله اصلاح سوابق تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش یا اعمال سهمیه از سوی ارگانهای ذیربط، در کارنامه و نتیجه نهایی افراد مشمول لحاظ شده است.
پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام ضرورت دارد از تاریخ اول آذرماه به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.