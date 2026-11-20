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مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور از برنامهریزی برای راهاندازی ۷۰۰ دفتر جدید تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در حاشیه همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در آمل گفت: کندی و اختلال سامانهها از مهمترین دغدغههای دفاتر است که گاهی موجب تأخیر در ارائه خدمات به مردم میشود.
وی افزود: با همکاری مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بستر VPN بهزودی در دفاتر خدمات قضایی فعال میشود تا مشکلات ناشی از قطعی و اختلال سامانهها به حداقل برسد.
سلطانی با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: پیشبینی شده است حداکثر تا دو هفته آینده، این بستر بهصورت آزمایشی در یک یا دو استان و تعدادی از دفاتر خدمات قضایی به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور با بیان اینکه بیش از یکهزار و ۳۲۰ دفتر در سراسر کشور فعال هستند، افزود: بر اساس آییننامه مصوب رئیس قوه قضاییه، آزمون جذب متقاضیان جدید هر دو سال یکبار برگزار میشود و مراحل جذب پذیرفتهشدگان آزمون اخیر در حال انجام است.
وی ادامه داد: با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، پیشبینی میشود تا پایان امسال حدود ۷۰۰ دفتر جدید راهاندازی و به شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور افزوده شود.
سلطانی همچنین درباره فعالیت برخی کافینتها و مراکز خارج از مجموعه قوه قضاییه در ارائه خدمات مشابه هشدار داد و گفت: واگذاری اطلاعات شخصی و رمزهای عبور به مراکز غیرمجاز میتواند امنیت اطلاعات خصوصی شهروندان را به خطر بیندازد.
وی تأکید کرد: مردم برای دریافت خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر رسمی و مجاز مراجعه کنند تا اطلاعات و خدمات مورد نیازشان در محیطی امن و تخصصی مدیریت شود.