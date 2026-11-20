به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در حاشیه همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در آمل گفت: کندی و اختلال سامانه‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های دفاتر است که گاهی موجب تأخیر در ارائه خدمات به مردم می‌شود.

وی افزود: با همکاری مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بستر VPN به‌زودی در دفاتر خدمات قضایی فعال می‌شود تا مشکلات ناشی از قطعی و اختلال سامانه‌ها به حداقل برسد.

سلطانی با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: پیش‌بینی شده است حداکثر تا دو هفته آینده، این بستر به‌صورت آزمایشی در یک یا دو استان و تعدادی از دفاتر خدمات قضایی به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و ۳۲۰ دفتر در سراسر کشور فعال هستند، افزود: بر اساس آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه، آزمون جذب متقاضیان جدید هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و مراحل جذب پذیرفته‌شدگان آزمون اخیر در حال انجام است.

وی ادامه داد: با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حدود ۷۰۰ دفتر جدید راه‌اندازی و به شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور افزوده شود.

سلطانی همچنین درباره فعالیت برخی کافی‌نت‌ها و مراکز خارج از مجموعه قوه قضاییه در ارائه خدمات مشابه هشدار داد و گفت: واگذاری اطلاعات شخصی و رمز‌های عبور به مراکز غیرمجاز می‌تواند امنیت اطلاعات خصوصی شهروندان را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: مردم برای دریافت خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر رسمی و مجاز مراجعه کنند تا اطلاعات و خدمات مورد نیازشان در محیطی امن و تخصصی مدیریت شود.