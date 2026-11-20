پیکر مطهر شهید گمنام ۲۵ ساله دوران دفاع مقدس، از شهدای عملیات بدر در منطقه شرق دجله، با حضور پرشور مردم شهیدپرور کوهسار و در جوار آستان مقدس امامزادگان صالح و عبدالله (ع) تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آیین تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان برگزار شد.

این شهید گمنام که در ۲۵ سالگی و در جریان عملیات بدر در شرق دجله به فیض شهادت نائل آمده بود، پس از سال‌ها دوری از وطن و در حالی که هویتش همچنان ناشناخته مانده است، بر دستان مردم قدرشناس و انقلابی کوهسار بدرقه شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سوگواری و ادای احترام به مقام شامخ این شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس اعلام کردند.

حضور پرشور مردم کوهسار در این آیین، جلوه‌ای از قدرشناسی و پیوند عمیق نسل‌های امروز با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت بود.