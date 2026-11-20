به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، برای اجرای این طرح با هدف ایجاد مسیری فرهنگی و آرامش‌بخش در مجاورت گلزار شهدای سیرجان، ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

این گذر فرهنگی در مجموع شامل حدود ۳ هزار مترمربع کف‌سازی و ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع دیوارسازی است ودر طراحی آن، به استفاده از آجر، سنگ و کاشی و اجرای دیواره‌ها با زوایای مشخص، ایجاد جلوه‌ای متناسب با معماری ایرانی اسلامی، به شکل‌گیری فضایی آرامش‌بخش برای بازدیدکنندگان توجه شده است.

این مسیر در مجاورت گلزار شهدای سیرجان قرار دارد و در ادامه توسعه آن، اتصال محور فرهنگی به باغ ایرانی و مسیر‌های گردشگری طراحی‌شده در این محدوده در مراحل بعدی پیش‌بینی شده است.

همچنین استاندار کرمان، با حضور در گلزار شهدای شهرستان سیرجان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.