نمایشگاه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در هرات آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ این نمایشگاه با حضور مسئولان محلی، دیپلمات‌های دو کشور، نمایندگان اتاق‌های تجارت، صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران و با هدف تقویت روابط اقتصادی، گسترش همکاری‌های صنعتی و معرفی تولیدات دو کشور در ولایت هرات افتتاح شده است و تا فردا بعداز ظهر ادامه دارد.

در این نمایشگاه حدود ۲۰ شرکت و غرفه ایرانی حضور دارند که تولیدات و خدمات خود را در زمینه‌های سیمان، چاپ و بسته‌بندی، ماشین‌آلات و گچ به نمایش گذاشته‌اند.