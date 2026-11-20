یک‌هزار و ۷۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و نظامی به مناسبت هفته بسیج در پایگاه‌ها، حوزه‌ها و دستگاه‌های شهرستان بابلسر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ حسین علیزاده فرمانده سپاه بابلسر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: این برنامه‌ها در ۷۰ قالب و در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌ها، ادارات و نهاد‌های شهرستان اجرا می‌شود و بخشی از برنامه‌های شاخص نیز در میادین شهر‌های بابلسر، بهنمیر و هادی‌شهر به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: برنامه‌های هفته بسیج از صبح جمعه ۲۹ آبان با قرائت دعای ندبه در بقاع متبرکه شهرستان آغاز می‌شود و غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، یادواره شهدای اصناف در بخش مرکزی و همایش رزمندگان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده سپاه بابلسر، اجتماع بزرگ بسیجیان در میادین و در میان مردم، همراه با نمایشگاه سلاح‌ها و ادوات نظامی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: در این هفته از ۶۰۰ بسیجی فعال در عرصه‌های مختلف تجلیل می‌شود و رژه موتوری نیز برگزار خواهد شد.

سرهنگ علیزاده با اشاره به فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین در پنجم آذر ۱۳۵۸ گفت: این نهاد با نگاهی فراگیر به حضور مردم و اقشار مختلف شکل گرفت و پشتوانه مردمی آن در موفقیت انقلاب اسلامی و عبور از بحران‌ها نقش‌آفرین بوده است.

وی بسیج را فرهنگی برخاسته از متن مردم دانست و افزود: به گفته او، روحیه بسیجی در طول ۴۷ سال گذشته از عوامل پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی بوده است.