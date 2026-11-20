به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در بازدید از طرح اتصال یاسوج به آزادراه شیراز–اصفهان، این محور را یکی از مهم‌ترین طرح‌های راه و زیرساختی استان دانست و گفت: فاز نخست این طرح با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال اجرا است.

وی افزود: این محور از طریق پل بنسنجان به کمربندی و مسیر مختار متصل می‌شود و در ادامه، ارتباط با محور شهرستان دنا و شهر سی‌سخت را برقرار می‌کند؛ ازاین‌رو، یکی از شریان‌های مهم ارتباطی استان است

رحمانی با اشاره به اینکه این طرح در سفر رئیس‌جمهور به استان به‌عنوان یکی از مصوبات مهم مطرح شد گفت: از دو ردیف اعتباری یعنی بخشی در قالب پروژه ۱۰ کیلومتری اتصال به آزادراه و بخشی دیگر نیز در قالب پروژه‌های ویژه سفر استانی برای این طرح منابع در نظر گرفته شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از پیگیری‌های نماینده بویراحمد، دنا و مارگون، رئیس‌جمهور و مدیران ذی‌ربط، تأکید کرد: مدیرکل راه و شهرسازی و مجموعه معاونت عمرانی باید با جدیت پیگیری کنند تا فاز نخست پروژه، که اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طبق برنامه زمان‌بندی هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و اتصال موردنظر برقرار شود.