دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: مجموعه‌های مطالعاتی «به پیشنهاد آقا» و کتاب «ره نشان» با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار و اندیشه‌های ایشان تهیه و به کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال شده است.

آزاده نظربلند با اشاره به برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای معرفی آثار مورد توجه رهبر شهید انقلاب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: چندین سال است کتاب‌هایی که از سوی ایشان تقریظ شده‌اند، به‌صورت مجموعه‌ای مستقل در کتابخانه‌های عمومی نگهداری می‌شوند و در معرض دید و استفاده مخاطبان قرار دارند.

وی گفت: همچنین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مجموعه‌ای از سیر‌های مطالعاتی و بسته‌های کتاب‌خوانی با عنوان «به پیشنهاد آقا» تهیه کرده است که در آن، کتاب‌هایی که رهبر شهید مطالعه یا تدریس آنها را توصیه کرده بودند، به‌طور کامل معرفی شده‌اند. این مجموعه به همه کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال شده است.

نظربلند افزود: مجموعه کتاب «ره نشان» نیز با موضوع معرفی شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید تهیه شده و در اختیار کتابخانه‌های بزرگ عمومی کشور قرار گرفته است.