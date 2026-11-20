دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت : مجموعه‌های جدید مطالعاتی با تمرکز بر آثار و اندیشه‌های رهبر انقلاب در کتابخانه‌های سراسر کشور توزیع شده است .

آزاده نظر بلند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : ما با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با سلیقه مطالعاتی و اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، مجموعه‌های ویژه‌ای تهیه کرده ایم و به کتابخانه‌های عمومی کشورفرستاده ایم

وی افزود : بسته‌های کتابخوانی «به پیشنهاد آقا» شامل کتابهای مطالعه شده و توصیه شده ایشان بخشی از این مجموعه را شامل می شود .

دبیرکل نهاد کتابخانه ها گفت : کتاب‌های تقریظ‌شده رهبر شهید انقلاب به‌صورت مجموعه‌ای مجزا در کتابخانه‌های عمومی نگهداری می‌شوند تا دسترسی به آنها برای پژوهشگران و علاقه‌مندان تسهیل شود.

علاوه بر این، مجموعه کتاب «ره‌نشان» نیز با هدف معرفی شخصیت و مسیر فکری ایشان، در اختیار کتابخانه‌های بزرگ کشور قرار گرفته است.