به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ کودکان غزه، کودکان افغانستان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، کودکانی هستند که تنها جرمشان کودک بودن و آرزو‌های بلندشان بود، مادران از احساس‌شان در به خاک و خون کشیده شدن دانش‌ آموزان و معلمان مینابی گفتند.

روز جهانی کودک روز شنیدن صدای کودکانی است که دیگر فرصت حرف زدن ندارند و آنها که از حقوق بشر سخن می‌گویند سهمی برای این کودکان از حقوق بشر قائلند؟

کودکان افغانستانی اشعار و دکلمه‌های فراوان درباره کودکان غزه و شهدای میناب خواندند و چند سرود هم ارایه کردند و در پایان مراسم، کیف‌های صورتی به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه هدیه گرفتند.

این مراسم با هماهنگی سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل و موسس مدرسه خصوصی کلید معرفت برگزار شد.