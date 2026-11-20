عضو شورای اسلامی شهر کرج از پیگیری ایجاد اداره کل بانوان در شهرداری، توسعه زیرساخت‌های محلات کم‌برخوردار و اجرای طرح‌های مناسب‌سازی معابر برای تسهیل تردد بانوان، مادران دارای فرزند خردسال و افراد دارای معلولیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فاطمی‌منعمی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای خانواده در برنامه‌ریزی شهری گفت: ارتقای کیفیت زندگی بانوان و فراهم کردن امکانات متناسب با نیازهای آنان باید از اولویت‌های مدیریت شهری باشد؛ چراکه آرامش و سلامت مادران تأثیر مستقیمی بر سلامت خانواده دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های کمیته بانوان شورای اسلامی شهر کرج برای ایجاد ساختار سازمانی ویژه بانوان در شهرداری افزود: طرح تشکیل اداره کل بانوان با همکاری بانوان فعال در مدیریت شهری تدوین شده و به‌عنوان طرح برتر کشور انتخاب شده است که قرار است به‌زودی ابلاغ شود.

منعمی ادامه داد: با تشکیل این اداره کل، برنامه‌هایی مانند مهارت‌آموزی، توانمندسازی بانوان، فعالیت‌های فرهنگی و توسعه شهر دوستدار کودک با انسجام و ظرفیت بیشتری دنبال خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه امکانات در محلات کم‌برخوردار را از دیگر محورهای پیگیری مدیریت شهری برشمرد و گفت: سالن ورزشی محله آختاپه در ماه‌های اخیر افتتاح شده و فرهنگسرای این محله نیز طی دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است. همچنین پارک چهار و نیم هکتاری و پارک مادر و کودک در محله بنی‌نجار منطقه ۶ افتتاح شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم بانوان در مدیریت شهری اظهار کرد: با وجود حضور بانوان توانمند در استان، همچنان برخی نگرش‌ها و محدودیت‌های ساختاری مانع حضور بیشتر آنان در مسئولیت‌های مدیریتی است و باید زمینه استفاده از توان تخصصی بانوان در سطوح مختلف مدیریت فراهم شود.

منعمی در ادامه، مناسب‌سازی معابر را یکی از ضرورت‌های مهم شهر کرج دانست و گفت: این موضوع نباید به بوستان‌ها محدود شود؛ بلکه مسیرهای شهری نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مادران دارای فرزند خردسال بتوانند با کالسکه و افراد دارای معلولیت نیز با ویلچر، بدون مانع تردد کنند.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف شهر افزود: در منطقه یک، مناسب‌سازی معابر در خیابان شهید بهشتی، حدفاصل خیابان فروغ تا دکتر همایون، محدوده مصباح و خیابان شکوفه، حدفاصل خیابان سعدی تا سعدی چهار انجام شده است.

این عضو شورای شهر کرج ادامه داد: در منطقه پنج، برگزاری مناقصه اجرای طرح مناسب‌سازی در دستور کار قرار دارد؛ در منطقه شش خیابان بوستان ۱۴ و در منطقه هفت نیز بلوار انقلاب، حدفاصل بلوار بیهقی تا خیابان ششم، برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به نبود اقدام اجرایی در منطقه هشت تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، میزان فعالیت‌ها متناسب با گستردگی شهر کرج نیست و لازم است روند مناسب‌سازی معابر و توسعه امکانات شهری با شتاب بیشتری دنبال شود تا شهروندان، به‌ویژه بانوان و افراد دارای معلولیت، آثار این اقدامات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

منعمی همچنین سامانه ۱۳۷ شهرداری را یکی از راه‌های ارتباط شهروندان با مدیریت شهری برای ثبت و پیگیری مشکلات شهری دانست و از مردم خواست مسائل مربوط به بوستان‌ها و امکانات شهری را از این طریق اطلاع‌رسانی کنند.