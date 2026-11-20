به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه جنگی رئیس دادگستری ماکو، محبوبی مدیر کل بازرسی استان، گروسی مدیر عامل منطقه آزاد ماکو با حضور در محل بازارچه مرزی ساری سو، منطقه آزاد ماکو که مراحل ساخت آن به پایان رسیده بازدید به عمل آوردند.

علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص این بازدید گفت: این بازارچه مرزی که مشابه آن و در مجاورت این بازار در کشور ترکیه هم ساخته شده است برای تسهیل خرید و فروش کالا‌های مورد نیاز دو طرف فراهم شده و برای مردم بسیار مفید خواهد بود.

وی افزود: این بازارچه نقش مهمی در اشتغال و توسعه تجارت خرد برای اصناف و کسبه خصوصا قشر پیله وران خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: با همت مسئولین منطقه آزاد و حمایت‌های دستگاه قضایی این بازارچه تکمیل شده و آماده بهره برداری است وباید اقدامات لازم برای راه اندازی آن در سریعترین زمان ممکن صورت بگیرد.

علی نژاد و همراهان در ادامه از پارکینگ خودرو‌های موجود در گمرک بازرگان و همچنین انبار‌های عمومی گمرک بازدید به عمل آورد و از روند ورود و خروج کالا و نحوه ترخیص انواع کالا‌ها اطلاع حاصل کرد و ضمن بررسی مشکلات ورود و خروج کالا به ترخیص کالا‌های اساسی با سرعت تاکید کرد.