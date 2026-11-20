به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ مسعود رضایی فرمانده سپاه شهرستان رامسر از اعزام ۴۰ دانش‌آموز دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور خبر داد.

وی گفت: در نخستین مرحله از اعزام‌های امسال و همزمان با نخستین روز هفته بسیج، ۴۰ دانش‌آموز دختر رامسری با یک دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

رضایی با اشاره به نقش اردو‌های راهیان نور در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان افزود: این اردو‌ها فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی و بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس می‌تواند در تقویت باور‌های دینی، روحیه مسئولیت‌پذیری و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل آینده مؤثر باشد.

علی چاوشیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر نیز با تأکید بر اهمیت تبیین آموزه‌های دفاع مقدس برای دانش‌آموزان گفت: آشنایی نسل آینده‌ساز کشور با فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری از رسالت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: اردو‌های راهیان نور با پیوند دادن آموخته‌های تاریخی و فرهنگی دانش‌آموزان با واقعیت‌های میدانی دفاع مقدس، زمینه مناسبی برای انتقال ارزش‌ها و تقویت هویت ملی و دینی نسل نوجوان فراهم می‌کند.