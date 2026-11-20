به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسین زلقی اظهار داشت: در راستای شناسایی و برخورد با مجرمان متواری و خطرناک و ایجاد امنیت پایدار، ماموران سازمان اطلاعات انتظامی استان با چندین هفته کار اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی یکی از متهمان متواری با پنج فقره قتل در یکی از مناطق شهرستان شوشتر شدند.

وی افزود: با هماهنگی مرجع قضائی، این مجرم در یک عملیات کاملاً غافلگیرانه توسط تیم عملیاتی سازمان اطلاعات انتظامی استان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. در بازرسی از منزل متهم تعداد ۳ قبضه سلاح جنگی شامل ۲ قبضه کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری، به همراه ۴ تیغ خشاب و ۹۰ فشنگ جنگی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به پنج فقره قتل با سلاح گرم در سال ۱۴۰۰ به علت اختلافات شخصی و ملکی اعتراف کرده و در طول این مدت با هویت‌های جعلی و در مخفیگاه‌های مختلف خود را پنهان کرده بود که در نهایت دستگیر و روانه زندان شد.