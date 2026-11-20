پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس در مراسمی باشکوه و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهر عبدل‌آباد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان مه‌ولات با اشاره به مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام گفت: پیکر مطهر شهید گمنام با حضور پرشور مردم، مسئولان، بسیجیان، مدافعان سلامت، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، دانش‌آموزان و فرهنگیان، در مسیری سه کیلومتری بر دستان مردم قدرشناس شهرستان تشییع شد.

حسن جاوید افزود: مردم شهیدپرور مه‌ولات پس از دو روز میزبانی از این شهید والامقام، با حضور گسترده در مراسم تشییع، بار دیگر عشق و ارادت خود را به شهدا و آرمان‌های والای آنان به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: این شهید والامقام که تنها ۲۰ سال داشت، در عملیات بدر و منطقه شرق دجله، در سال ۱۳۶۳ به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود و پس از سال‌ها غربت و گمنامی، آرامگاه ابدی خود را در خاک شهیدپرور مه‌ولات یافت.