

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا رحیمی، نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم زنان کلاس K۴۴ کشورمان در نخستین مبارزه با نتیجه دو بر یک سلما عبدالمنعم حسن از مصر را شکست داد و در ادامه با برتری دو بر صفر مقابل مریم بتول کاودار از ترکیه در مرحله نیمه‌نهایی با برتری در دو از سه راند و نتایج دو بر صفر و دو بر صفر، سورنجاو اولامبایار از مغولستان را شکست داد و فینالیست شد.

زهرا رحیمی در دیدار پایانی مقابل لی یوجیه از چین (قهرمان پارا المپیک و پارا آسیایی) نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره وزن منهای ۵۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۰۲۶ موجو رسید.