معاون ارتباطات مردمی و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، معاون سیاسی وزیر کشور و استاندار ایلام با خانواده‌های جان‌باختگان سانحه اتوبوس کارکنان NGL محور دشت‌عباس ـ آبدانان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید «محمدمهدی طباطبایی» معاون ارتباطات مردمی و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزیر کشور و «احمد کرمی» استاندار ایلام، با حضور در منازل خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ آبدانان، با آنان دیدار و ابراز همدردی کردند.

در این دیدار، مسئولان ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، بر پیگیری ابعاد این حادثه تأکید کردند.