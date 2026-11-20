در پی آتش‌سوزی در خوابگاه دخترانه زینبیه جیرفت، دادستان با ورود به محل حادثه ابعاد مختلف را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حسن صابر شامگاه ۲۸ آبان باید وضع محل حادثه، شرایط ایمنی ساختمان، امکانات اطفاء حریق و نحوه رویارویی با آتش‌سوزی ارزیابی و علت دقیق و چگونگی وقوع ادثه مشخص شود.

وی توجه به حضور دانش‌آموزان در این مجموعه آموزشی، صیانت از جان و سلامت آنان را از اولویت‌های اساسی دانست و بر لزوم بررسی همه جوانب حادثه، شناسایی احتمالی قصور یا ترک فعل و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و اشخاص مرتبط تأکید کرد.

دادستان جیرفت همچنین پیگیری جدی موضوع از جنبه‌های قضایی را مورد توجه قرار داد تا در صورت احراز هرگونه تخلف یا کوتاهی، برخورد قانونی و قاطع انجام شود.

با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخشی از مدرسه دخترانه زینبیه در بامداد چهارشنبه ۲۷ آبان، ورود دادستان جیرفت به این حادثه با هدف روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، صیانت از حقوق دانش‌آموزان و اطمینان از رعایت الزامات ایمنی در مراکز اقامتی دانش‌آموزی انجام شده و آموزش پرورش تا کنون هیچ توضیحی درباره حادثه نداده است.