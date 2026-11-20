بیش از ۵۸۴ برنامه فرهنگی، خدماتی، عمرانی و بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در گلوگاه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ پاسدار علی‌اکبر ولی‌زاده فرمانده سپاه ناحیه گلوگاه در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای بیش از ۵۸۴ برنامه به مناسبت چهل‌وهفتمین سالروز گرامیداشت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و یادآوری ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید مازندران و ۳۵۰ شهید شهرستان گلوگاه، هفته بسیج را فرصتی برای تبیین خدمات و فعالیت‌های این نهاد دانست.

ولی‌زاده با اشاره به شعار محوری امسال، بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان، گفت: بسیج متعلق به همه مردم است و هر ایرانی می‌تواند متناسب با توان و تخصص خود در عرصه‌های خدمت‌رسانی، سازندگی و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.

فرمانده سپاه ناحیه گلوگاه، افتتاح طرح مسکن محرومان، سیل‌بند و کارگاه‌های تولیدی را از برنامه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی هفته بسیج برشمرد و افزود: رزمایش گردان‌های عملیاتی بیت‌المقدس و کوثر و همایش سربازان خامنه‌ای، یاران مهدی در حوزه بالادست نیز از برنامه‌های شاخص این هفته است.

وی رژه خودرویی و موتوری، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، محفل انس با قرآن، واکسیناسیون دام، میز خدمت و ویزیت رایگان، کاشت نهال، دیدار با خانواده شهدا، مسابقات ورزشی و نشست‌های بصیرتی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اعلام کرد.

ولی‌زاده برگزاری کارگاه هوش مصنوعی، همایش حماسه‌سازان بی‌ادعا و تجلیل از بسیجیان و فرماندهان پایگاه‌های نمونه را نیز از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در گلوگاه عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه گلوگاه با اشاره به جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن، مقابله با جنگ روایت‌ها و انتشار اخبار دقیق و به‌موقع را ضروری دانست و گفت: در کنار حضور میدانی بسیجیان در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، آگاهی‌بخشی و تبیین واقعیت‌ها در فضای رسانه‌ای نیز اهمیت دارد.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان قدردانی کرد و افزود: اصحاب رسانه با انعکاس صحیح رویدادها، دستاورد‌ها و خدمات، نقش مؤثری در مقابله با جنگ روایت‌ها و توطئه‌های رسانه‌ای دشمن دارند.