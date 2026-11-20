به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، قاضی عضو دیوان عالی کشور، ایلالی، دادستان بجنورد ، حاتمی سرپرست اداره کل زندانها، قدیمی‌ترین زندانی زندان بجنورد پس از تحمل ۱۳ سال حبس، با مساعدت قضایی و حمایت خیرین آزاد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، قاضی عضو دیوان عالی کشور، در این مراسم با تأکید بر اهمیت گره‌گشایی از مشکلات زندانیان و حمایت از خانواده آنان، گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تعامل و هم افزایی دستگاه قضایی و مشارکت خیرین می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات و بازگشت زندانیان واجد شرایط به زندگی و باشد.

ایلالی، دادستان بجنورد نیز با اشاره به اهمیت مساعدت‌های قضایی و نقش مشارکت‌های مردمی در حمایت از زندانیان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و پیگیری راهکار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری و کمک به زندانیان واجد شرایط تأکید کرد.

حاتمی سرپرست اداره کل زندان‌ها، با تشریح جزئیات آزادی این زندانی گفت: فرد مذکور به اتهام قتل عمد بیش از ۱۳ سال در زندان به سر می‌برد که با مساعدت قضایی مسئولان، به ویژه مجموعه قضایی شهرستان جاجرم و مشارکت یکی از خیرین نیک‌اندیش، وثیقه مورد نیاز تأمین و زمینه آزادی وی فراهم شد.

وی همچنین خراسان شمالی را از استان‌های پیشرو در حمایت از زندانیان و خانواده‌های نیازمند آنان دانست و همراهی خیرین با مجموعه قضایی و اداره کل زندان‌ها را از عوامل مؤثر در تحقق این اقدامات خداپسندانه برشمرد.