فوتبال ایران در سی‌امین دوره مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا با کسب دو عنوان مهم فردی، شبی درخشان و تاریخی را پشت سر گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا پنجشنبه شب در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد؛ شبی که نام ایران در دو بخش مردان و زنان درخشید.

علیرضا بیرانوند مرد سال فوتبال آسیا شد و مرضیه جعفری بر قله مربیگری زنان ایستاد.

دروازه‌بان تیم ملی ایران و باشگاه تراکتور بالاتر از سالم الدوساری کاپیتان الهلال و برنده دو دوره قبلی این جایزه و فراس البریکان مهاجم الاهلی عربستان عنوان بهترین بازیکن مرد سال آسیا را به دست آورد.

این انتخاب، یک اتفاق تاریخی در فوتبال آسیاست؛ چرا که بیرانوند نخستین دروازه‌بانی است که موفق به کسب جایزه مرد سال فوتبال آسیا می‌شود.

در بخش فوتبال زنان هم مرضیه جعفری سرمربی ایرانی تیم خاتون بم بار دیگر درخشید و برای دومین سال متوالی عنوان بهترین مربی زن آسیا را از آن خود کرد. او با تکرار این موفقیت به نخستین و تنها مربی برنده دو دوره پیاپی این عنوان تبدیل شد.

در بخش بهترین بازیکن فوتسال آسیا، نمایندگان ایران به جایزه نرسیدند. حسین طیبی و سعید احمد عباسی نتوانستند این عنوان را کسب کنند و محمد عثمان موسی، ستاره تایلندی برنده این جایزه شد.