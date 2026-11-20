جهادگران پیشین جهاددانشگاهی استان البرز با ثبت سوابق، تجربیات و توانمندی‌های خود در سامانه ملی «شهر جهادگران»، به شبکه‌ای برای تبادل دانش و هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی می‌پیوندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از راه‌اندازی سامانه «شهر جهادگران» با هدف شناسایی و ساماندهی ظرفیت‌های علمی و تخصصی اعضای پیشین جهاددانشگاهی خبر داد.

دانشور با اشاره به اهمیت حفظ ارتباط با نیروهای باتجربه این مجموعه گفت: این سامانه بستری برای گردآوری تجربیات، معرفی دستاوردها و ایجاد ارتباط مؤثر میان افرادی است که در مقاطع مختلف با جهاددانشگاهی و مراکز وابسته به آن همکاری داشته‌اند.

وی افزود: بهره‌گیری از دانش و تجربه این نیروها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی آنان برای رفع نیازهای کشور باشد.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران همچنین از انتشار فراخوان سراسری برای عضویت در این سامانه خبر داد و گفت: تمامی اعضای پیشین جهاددانشگاهی، از جمله فعالان علمی و حرفه‌ای این مجموعه در استان البرز، می‌توانند با مراجعه به نشانی www.city.acecr.ir اطلاعات و سوابق خود را ثبت کنند.

این سامانه با هدف تقویت ارتباط میان نسل‌های مختلف جهادگران و تبدیل تجربه‌های انباشته آنان به ظرفیتی مؤثر برای پیشرفت کشور راه‌اندازی شده است.