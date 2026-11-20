مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جوی پایدار در بیشتر مناطق استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و احتمال مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی از پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان از استقرار جوی پایدار در بیشتر مناطق استان خبر داد و گفت: این وضعیت تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و زمینه افزایش غلظت آلاینده‌ها را به‌ویژه در شهر‌های بزرگ و صنعتی فراهم می‌کند.

محمد سبزه‌زاری افزود: افزایش آلاینده‌ها بیشتر در ساعات صبحگاهی و شامگاهی پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در مناطق ساحلی و ارتفاعات استان وجود دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای امروز تا اواخر روز پنجشنبه، ارتفاعات و مناطق شمالی و شمال‌شرقی خوزستان تحت تأثیر عبور ریزموج‌ها قرار می‌گیرند که پیامد آن افزایش ابر و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق در این مناطق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس در برخی ساعات از اواخر امروز تا روز شنبه خبر داد و به فعالان دریایی توصیه کرد به شرایط جوی توجه داشته باشند.

سبزه‌زاری در پایان با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۸.۶ درجه سردترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند.