به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موضوع اصلی این همایش دو روزه که با حضور مدیران ارشد دولت، نهاد‌های مالی و ارکان بازار سرمایه برگزار می‌شود، «بازار سرمایه فراگیر؛ فرصت بازآفرینی و رشد» است.

در این همایش که در آستانه هفته بازار سرمایه شروع به کار می‌کند، نشست‌های مختلفی در حوزه توسعه و فراگیری بازار سرمایه برگزار می‌شود که از جمله آنها می‌توان به برگزاری پنل‌های «تأمین مالی بازآفرینی؛ ابعاد، فرصت‌ها و چشم‌اندازها»، «بازار سرمایه فراگیر؛ از گسترش ظرفیت‌ها تا ارتقای کارکردها»، «بازار سرمایه در عصر هوش مصنوعی؛ نوآوری، فرصت و تنظیم‌گیری آینده»، «درس‌آموخته‌های بازار سرمایه ایران از شوک‌های اخیر» و «حاکمیت شرکتی در شرایط تلاطم؛ از اعتمادآفرینی تا تداوم کسب‌وکار» اشاره کرد.

همچنین در آیین اختتامیه این همایش از برخی نهاد‌های مالی که موفق به کسب شاخص‌های مشخص‌شده در یک سال گذشته شده‌اند، تجلیل خواهد شد.

تجلیل از نویسندگان مقالات برتر و پایان‌نامه‌های با موضوع بازار سرمایه نیز از برنامه‌های این همایش است.