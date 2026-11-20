معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده‌های شهدا در سیمرغ و قائم‌شهر، تکریم این خانواده‌ها و پیگیری مطالبات آنان را وظیفه‌ای ملی و دینی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به مازندران با خانواده سرلشکر خلبان شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ و مادر سه شهید طبری در قائم‌شهر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

موسوی با حضور در شهرستان سیمرغ، با خانواده شهید احمد کشوری دیدار کرد و یاد و خاطره این خلبان شهید دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی سپس در قائم‌شهر با مادر سه شهید خانواده طبری دیدار و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای ملی و دینی دانست و پیگیری دقیق مسائل و مطالبات این خانواده‌ها را مورد تأکید قرار داد.