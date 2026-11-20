به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شامگاه پنج شنبه ۲۸ آبان، علی زینی وند، معاون سیاسی وزارت کشور و سید محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به همراه سید محمد رضا موالی زاده با حضور در شهرستان دزفول از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در آبدانان استان ایلام که در بیمارستان بزرگ دزفول بستری هستند، عیادت و در جریان روند درمان آنها قرار گرفتند.

معاون سیاسی وزارت کشور ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان این حادثه گفت: از همان لحظه اول، استاندار خوزستان در کنار استان ایلام بود و کمک‌های بسیار خوبی انجام داد. ما نیز به‌طور مرتب در تماس بودیم و در جریان عیادت از مصدومان مشخص شد که مسئولان استان ایلام از این همراهی و اقدامات رضایت کامل دارند.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان گفت: این سفر با هدف دلجویی و احوال‌پرسی از مصدومان انجام شد و ما نیز برای همراهی و قدردانی از زحمات مسئولان خوزستان در این سفر حضور یافتیم. به استان ایلام نیز سفر خواهیم کرد.

زینی‌وند در ادامه با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، بر ضرورت کاهش حوادث جاده‌ای و رسیدگی بیشتر به نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که چنین حوادثی در کشور کمتر اتفاق بیفتد و این سانحه نیز زمینه توجه و رسیدگی بیشتر به نقاط حادثه‌خیز و شرایط جاده‌ها را فراهم کند.