پیگیری انتقال دفاتر استانی، گردش مالی شرکت‌ها و صندوق بازنشستگی مس به استان کرمان

پیگیری انتقال دفاتر استانی، گردش مالی شرکت‌ها و صندوق بازنشستگی مس به استان کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دادخدا سالاری پیگیری جدی انتقال دفاتر استانی، گردش مالی شرکت‌ها و مجموعه صندوق بازنشستگی مس به استان را خواستار شد و گفت: چرا باید انفال در استان کرمان استخراج شود و پیامد‌های ناشی از این فعالیت‌ها، از جمله بیماری‌ها و آسیب به زیرساخت‌های استان، متوجه مردم کرمان باشد، اما منافع آن در مناطق دیگری هزینه شود؟

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت سهم استان از فعالیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی و معدنی افزود: آورده‌های حاصل از ظرفیت‌های استان باید متناسب با سهم کرمان در همین استان هزینه شود و حساب‌ها و گردش مالی مرتبط نیز به‌گونه‌ای سامان یابد که منافع اقتصادی آن به مردم و زیرساخت‌های کرمان بازگردد.

وی بر پیگیری انتقال حساب‌های صندوق‌های مرتبط و شرکت ملی مس ایران به استان تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده برای اجرای این موضوع شد.

سالاری با اشاره به ماده سه اساسنامه شرکت ملی مس، بررسی و اجرای تکالیف قانونی مرتبط با استقرار و فعالیت این شرکت در کرمان را خواستار شد و تأکید کرد دستگاه‌های مسئول باید موضوع را با جدیت پیگیری کنند.