معاونان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم که برای شرکت در نشست علمی در راستای توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی بین دانشگاه‌های ایران و روسیه و نیز بازدید از ظرفیت‌های فناوری و پژوهشی این کشور به مسکو سفر کرده‌اند، در نشستی صمیمی با دانشجویان ایرانی موانع و مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه را بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در این نشست که شامگاه پنجشنبه در تالار اجتماعات سفارت کشورمان در مسکو برگزار شد، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و داود روستایی رایزن علمی سفارت ایران در روسیه پای صحبت‌های دانشجویان ایرانی نشستند.

دانشجویان ایرانی در این نشست، ارزشیابی مدارک تحصیلی، میزان اندک سهمیه آزمون ملی برای دانش‌آموختگان خارج از کشور و روند کند تایید برخی دانشگاه‌های روسیه از سوی وزارت بهداشت را از مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کردند.

معاونان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از دیدار‌ها و مذاکرات خود با مدیران دانشگاه‌های روسی از پیگیری مسائل و مشکلات دانشجویان ایرانی خبر دادند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز با اشاره به جمعیت قابل توجه دانشجویان ایرانی در روسیه، رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی و کنسولی آنان را از اولویت‌های اصلی سفارت برشمرد.

جلالی تاکید کرد: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک و تعامل سازنده با نهاد‌های علمی و اجرایی روسیه برای تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان ایرانی و رفع موانع موجود با جدیت دنبال می‌شود.

در این نشست همچنین ابعاد مختلف مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های جاری دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

هیئت عالی‌رتبه علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که برای شرکت در اجلاس علمی در راستای توسعه همکاری‌های دانشگاهی، پژوهشی و فناوری به مسکو سفر کرده است.