وزیر ورزش و جوانان در دیدار با مسئولان ورزشی و دانشگاهی خوزستان، بر حمایت وزارتخانه از برگزاری المپیاد ورزش‌های ساحلی و آبی دانشگاه‌های کشور در خرمشهر و تقویت زیرساخت‌های این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و جغرافیایی خوزستان برای گسترش ورزش‌های ساحلی و دریایی، محور دیدار رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل ورزش و جوانان استان با وزیر ورزش و جوانان بود.

در این دیدار، مرتضی بختیاری رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با تشریح امکانات و ظرفیت‌های ورزشی دانشگاه و شهرستان، میزبانی المپیاد ورزش‌های ساحلی دانشگاه‌های کشور را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های خوزستان دانست و خواستار حمایت وزارت ورزش از توسعه زیرساخت‌های ورزشی شد.

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت محرومیت‌زدایی در حوزه ورزش، خواستار افزایش حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان از ورزش حرفه‌ای و توسعه امکانات ورزشی استان شد.

حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان هم تعامل میان این اداره‌کل و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را زمینه‌ساز توسعه رشته‌های ورزشی آب‌پایه و ساحلی در استان عنوان کرد.

در پایان این دیدار، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ضمن اعلام حمایت از برگزاری المپیاد ورزش‌های ساحلی و آبی دانشگاه‌های کشور، معاونت‌های اداری و مالی و امور مجلس این وزارتخانه را مأمور کرد تا از طریق اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان، پشتیبانی لازم از دانشگاه و روند برگزاری این رویداد را انجام دهند.