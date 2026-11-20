استاندار آذربایجان‌غربی گفت: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، فراتر از بهره‌برداری یک طرح عمرانی، پیام روشنی از امکان عبور از بن‌بست طرح های چندساله و به ثمر رساندن طرح‌های معطل‌مانده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر تداوم نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان گفت: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، فراتر از بهره‌برداری یک طرح عمرانی، پیام روشنی از امکان عبور از بن‌بست پروژه‌های چندین‌ساله و به ثمر رساندن طرح‌های معطل‌مانده بود.

رضا رحمانی در نشست جمع‌بندی افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، افزود: عنایت خداوند، پیگیری مردم و همت و اراده مجموعه مسئولان، زمینه‌ساز تکمیل این طرح پس از سال‌ها انتظار شد و این تجربه موفق می‌تواند الگویی برای پیشبرد سایر طرح‌های مهم استان باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم این حرکت، خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها، آماده‌سازی و ازسرگیری کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه تاریخی حسنلو از اولویت‌های پیش‌رو بوده و پس از آن نیز غار سهولان در برنامه توسعه و تکمیل ظرفیت‌های گردشگری استان قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی به الگوی جدید همکاری میان وزارتخانه‌ها و استانداری در اجرای بارگاه شمس تبریزی نیز اشاره کرده و افزود: هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی و تأمین منابع مالی، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها را فراهم می‌کند و درخصوص بارگاه شمس نیز توسعه فیزیکی، تکمیل بخش‌های مورد نیاز و اجرای طرح‌های مکمل با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر جایگاه فرهنگی و عرفانی شمس تبریزی در کنار بزرگان ادب ایران، اضافه کرد: معرفی شایسته مفاخر و ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان، از جمله حسنلو که توانمندی‌های گسترده‌ای در گردشگری، اقتصاد، صنایع‌دستی و ورزش دارد، نیازمند برنامه‌ریزی و روایتگری متنوع است تا مردم آثار این اقدامات را به‌خوبی لمس کنند.

وی در پایان ضمن پیشنهاد انتشار تمبر یادبود ویژه به مناسبت افتتاح بارگاه شمس تبریزی، افزود: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده طبیعی، تاریخی و گردشگری، می‌تواند با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسیر شکوفایی و توسعه را با قدرت ادامه دهد.