به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان به صورت اختصاصی مشکلات ۸ واحد تولیدی منطقه آزاد ماکو مورد بررسی قرار گرفت.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان در این جلسه گفت: ماکو تلفیقی از مرز و بزرگترین منطقه آزاد کشور می‌باشد که می‌تواند دستاورد‌های خوبی برای اشتغال و توسعه و تجارت بین‌المللی برای کشور و استان داشته باشد.

علی نژاد ادامه داد: می‌بایست استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چراکه جای کار بسیار است و همه باید دست به دست هم دهند و به توسعه این منطقه که نقش مهمی در توسعه استان دارد کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: هر چه قدر در عرصه اقتصاد، اشتغال، تولید و کارآفرینی تلاش گردد، جامعه به سمت و سوی پیشرفت و کاهش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی قدم خواهد برداشت، زیرا بسیاری از معضلات اجتماعی ریشه در معیشت دارد.

روح الله محبوبی مدیر کل بازرسی استان در ادامه دستورات جلسه که شامل مشکلات ۸ واحد تولیدی بود مطرح کرد که پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای جلسه و ارائه راهکار‌های کاربردی مصوباتی در راستای رفع مشکلات این واحد‌های تولیدی به تصویب رسید.