سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و متناسب با شرایط هر منطقه در روز‌های آلوده، گفت: سلامت دانش‌آموزان و حفظ کیفیت آموزش حضوری، هر دو از اولویت‌های این وزارتخانه است و تعطیلی مدارس باید به‌عنوان آخرین گزینه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و متناسب با شرایط هر منطقه در روز‌های آلوده، گفت: سلامت دانش‌آموزان و حفظ کیفیت آموزش حضوری، هر دو از اولویت‌های این وزارتخانه است و تعطیلی مدارس باید به‌عنوان آخرین گزینه مورد توجه قرار گیرد.

علی فرهادی در تشریح موضع آموزش‌وپرورش درباره آلودگی هوا و تعطیلی مدارس گفت: آلودگی هوا از جمله مسائل مهم و پیچیده‌ای است که مواجهه با آن نیازمند راهکار‌های پایدار، برنامه‌ریزی بلندمدت و اقدامات مؤثر در حوزه‌های مختلف است و تعطیلی مکرر مدارس نمی‌تواند راه‌حل اساسی و ماندگار این معضل باشد.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس، پاسخی مقطعی و در عین حال پرهزینه به مسئله آلودگی هواست، افزود: هرچند در شرایطی که سلامت دانش‌آموزان در معرض خطر قرار می‌گیرد، اتخاذ تصمیم‌های محدودکننده ضروری است، اما نباید تعطیلی مدارس به نخستین راهکار برای مواجهه با این وضعیت تبدیل شود.

فرهادی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان در کنار استمرار فرایند آموزش حضوری تصریح کرد: آموزش حضوری نقش مهمی در کیفیت یادگیری، تعاملات اجتماعی و تحقق اهداف تربیتی دانش‌آموزان دارد؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس در روز‌های آلوده باید با در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع و پرهیز از تصمیم‌های یکسان و غیرمتناسب با شرایط مناطق مختلف انجام شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: میزان و شدت آلودگی هوا، شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق، وضعیت گروه‌های سنی دانش‌آموزان و نظر کارشناسان و مراجع مسئول، از جمله عواملی است که باید در تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد آموزش‌وپرورش، صیانت از سلامت دانش‌آموزان و در عین حال جلوگیری از اختلال غیرضروری در روند آموزش است؛ بنابراین، در شرایطی که امکان تداوم فعالیت مدارس وجود دارد، باید با رعایت ملاحظات بهداشتی و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط منطقه، زمینه استمرار آموزش حضوری فراهم شود.

فرهادی تأکید کرد: اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که تعطیلی مدارس ضرورت پیدا کند، این تصمیم باید بر پایه نظر کارشناسان و با توجه به ملاحظات سلامت عمومی اتخاذ شود؛ چراکه تعطیلی مدرسه باید آخرین گزینه باشد، نه راهکار نخست برای مواجهه با آلودگی هوا.