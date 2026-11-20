بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح پنج شنبه ۲۸ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های هنمدیجان، شوش، گتوند، هویزه، خرمشهر، اهواز، ماهشهر، اندیمشک، دزفول و شادگان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه بیست و نهم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان ۱۵۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شوش ۱۳۵، گتوند ۱۳۴، هویزه ۱۲۱، خرمشهر ۱۲۰، اهواز ۱۱۹، ماهشهر ۱۱۸، اندیمشک ۱۱۲، دزفول ۱۱۱ و شادگان ۱۰۵ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.