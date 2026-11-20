فرمانده سپاه ناحیه کلاردشت از برنامه‌ریزی و اجرای ۱۵۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ پاسدار جعفر زال‌نژاد، فرمانده سپاه ناحیه کلاردشت در نشست با اصحاب رسانه از برنامه‌ریزی و اجرای ۱۵۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس اخبار امیدآفرین، به‌ویژه در شرایط جنگی، گفت: اصحاب رسانه در آگاهی‌بخشی به جامعه نقش مهمی دارند و با تلاش مضاعف می‌توانند در تبیین دستاورد‌ها و برنامه‌های هفته بسیج اثرگذار باشند.

فرمانده سپاه ناحیه کلاردشت، تفکر بسیجی را روحیه خدمت خالصانه به انقلاب و مردم دانست و افزود: بسیج در عرصه‌های جهادی، حوادث، تأمین امنیت و خدمت‌رسانی همواره در کنار مردم حضور داشته است.

زال‌نژاد با اشاره به اهمیت روشنگری و جهاد تبیین ادامه داد: بسیج در آگاه‌سازی مردم و مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای نقش‌آفرینی می‌کند.

وی غبارروبی مزار شهدای گمنام را از برنامه‌های نخستین روز هفته بسیج اعلام کرد و گفت: راهپیمایی و دسته‌های عزاداری در قالب میعاد میثاق به سمت مصلی نماز جمعه نیز برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه کلاردشت، افتتاح خانه محروم، تشکیل گروه جهادی کسبه، برگزاری یادواره شهدای محله مجل، ویزیت رایگان پزشکان و کادر درمان بسیجی در روستا‌های دورافتاده، مسابقات ورزشی محلات و بسیجیان و رزمایش جان‌فدا را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.